Fuoco in un box a Sovico: sarebbero almeno quattro le persone ustionate, una delle quali in modo grave. L’allarme è scattato intorno alle 13, in via Giovanni da Sovico.

Fuoco in un box

Le cause all’origine del rogo sono ancora incerte, non si esclude alcuna pista. Diversi mezzi di soccorso sono ancora al lavoro all’interno di una corte con due affacci, uno su via Giovanni da Sovico, l’altro su via Roma. Ambedue le strade sono chiuse al traffico.

Secondo una prima ricostruzione, sembra che l’incendio sia divampato in un garage dove si trovavano almeno quattro persone, tra cui una donna. Gli ustionati sono stati estratti e soccorsi. Uno sembra versare in gravissime condizioni. Sul posto è atterrato anche l’elisoccorso.

Seguono aggiornamenti.