Fuoco sul tetto di una villa, intervengono i pompieri. L’episodio a metà pomeriggio in via Livorno a Seregno. Sul posto quattro automezzi dei Vigili del fuoco ma danni limitati.

Fuoco sul tetto di una villa

Pomeriggio di lavoro per i Vigili del fuoco in una villa di via Livorno, in zona Santa Valeria a Seregno. Dalla canna fumaria è scoppiato un incendio sul tetto dell’immobile, provocando una spessa coltre di fumo. I residenti hanno subito lanciato l’allarme. Sul posto sono accorsi quattro automezzi dei Vigili del fuoco, compresa un’autoscala.

L’attività dei Vigili del fuoco

In via Livorno i Vigili del fuoco hanno neutralizzato il principio d’incendio sul tetto in legno, evitando che le fiamme potessero propagarsi. L’intervento di spegnimento ha consentito di limitare i danni a una modesta porzione della copertura attorno alla canna fumaria. Non si sono registrati feriti né intossicati.

Chiusa via Livorno

A Santa Valeria è accorsa anche una pattuglia dei Carabinieri. Durante i lavori di spegnimento chiusa al transito veicolare e pedonale via Livorno, occupata dai mezzi di soccorso. Nell’immediato il padrone di casa dovrà provvedere a coprire la parte del tetto danneggiata in attesa della ricostruzione. Nel periodo invernale la carente manutenzione della canna fumaria può provocare un surriscaldamento con il rischio di un principio d’incendio, leggi qui.

Torna alla home page.