Fuori strada con l’auto: due ventenni in ospedale. L’incidente poco dopo la mezzanotte a Varedo.

Fuori strada con l’auto: due ventenni in ospedale

Un ragazzo e una ragazza di 20 anni sono rimasti feriti lievemente nella notte appena trascorsa a causa di un incidente stradale. Secondo quanto riportato dall’Agenzia regionale emergenza urgenza la loro auto sarebbe finita fuori strada poco dopo la mezzanotte in viale Brianza a Varedo.

Sul posto, dopo la chiamata ai soccorsi, sono giunti i Carabinieri della Compagnia di Desio e i volontari della croce rossa locale che hanno prestato le prime cure ai due ragazzi per poi trasportarli in ospedale a Paderno Dugnano in codice verde.