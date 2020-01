Nella mattinata di oggi, martedì 28 gennaio 2020, c’è da registrare un furgone incendiato in Pedemontana.

Fiamme in Pedemontana per un furgone incendiato

L’incendio al furgone è divampato, per cause ancora da accertare, in zona Lentate sul Seveso, in direzione Varese.

Sul posto sono accorsi i Vigili del fuoco di Lomazzo e Cantù. Fortunatamente non si segnalano feriti.