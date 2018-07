Furti negli oratori: i Carabinieri hanno fermato i responsabili

Furti negli oratori: i Carabinieri hanno arrestato i responsabili. I colpi erano stati messi a segno nei giorni scorsi oratori a Cesano. I due fermati sono italiani e senza fissa dimora.

Sarebbero loro i responsabili dei furti avvenuti in oratorio a Cesano nei giorni scorsi, oltre che di diversi colpi messi a segno nell’ultimo mese. Si tratta di due italiani, di 21 e 27 anni, tossicodipendenti e senza fissa dimora.

Grazie ai numerosi servizi di osservazione e appostamento i militari sono riusciti a bloccarli ieri mattina alle 5 mentre, scesi dal treno proveniente da Seveso, si incamminavano verso l’area dismessa “Ex Snia”, dove sicuramente, avrebbero trovato rifugio.

Colpi anche in diversi esercizi commerciali

I due avevano ancora all’interno dei voluminosi zaini che portavano in spalla, la refurtiva razziata nel corso della notte precedente in un negozio di via IV Novembre a Cesano Maderno. Una volta scoperti i malviventi hanno ammesso le loro responsabilità, dichiarando di aver colpito almeno altre 10 volte, asportando monete, piccole quantità di denaro e altra refurtiva all’interno di supermercati, negozi, ristoranti ed altri esercizi pubblici.

I Carabinieri di Varedo avevano però individuato i due anche quali responsabili dei furti recentemente compiuti all’interno di alcuni oratori della zona. Non può escludersi che i due utilizzassero i bottini per acquistare massicce dosi di eroina. Adesso le loro responsabilità sono al vaglio dell’Autorità Giudiziaria.