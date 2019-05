Furto nel centro sportivo a Cesano: quattro minori finiscono nei guai. Il 21 maggio, i Carabinieri della Tenenza cittadina li hanno arrestati mentre tentavano di allontanarsi con generi alimentari e 20 euro in contanti.

Furto al centro sportivo di Cesano

L’intervento dei Carabinieri è stato richiesto dal personale di vigilanza privata, incaricato dal gestore del centro sportivo “Mario Vaghi”, che nel cuore della notte, ha allertato il 112 per un furto consumato all’interno del bar.

A seguito della telefonata è intervenuta una gazzella della Tenenza cittadina: i militari hanno subito effettuato un sopralluogo rendendosi conto però che, dall’interno dei locali, provenivano ancora alcuni rumori. E’ stato così richiesto il supporto degli altri colleghi che si sono appostati sull’unica via di fuga che gli intrusi avrebbero potuto percorrere.

Quattro minorenni nei guai

Dopo poco, quattro giovani, 3 sedicenni (due di Cesano ed uno di Meda) ed un 17enne (di Seveso) sono stati notati e bloccati mentre si allontanavano con generi alimentari e 20 euro in contanti, rubati dalla cassa del bar. Insieme a loro è stato individuato anche un 18enne di Cesano Maderno, che li attendeva in auto poco distante e che è stato denunciato a piede libero per il concorso nel reato.

Una vecchia conoscenza

I ladruncoli, da quanto emerso, sono una vecchia conoscenza dell’Arma Cesanese: si tratta infatti di un gruppo di minori già colpiti da provvedimenti giudiziari per reati contro la persona ed il patrimonio che recentemente, dopo aver trascorso un periodo “rieducativo” erano ritornati sul territorio cittadino.

Peraltro i militari soltanto dopo aver proceduto all’arresto dei quattro hanno appreso dai social network che nei giorni precedenti questi avevano colpito ancora nello stesso centro sportivo ma il responsabile non aveva denunciato alle preposte autorità i fatti, il cui reiterarsi, probabilmente, poteva essere interrotto prima.