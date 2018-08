Furto di bancali: nei guai un medese di 54 anni. L’uomo è stato sorpreso dai Carabinieri nell’area alle spalle del punto vendita Carrefour, inaccessibile al pubblico.

E’ stato sorpreso nei giorni scorsi nella proprietà del supermercato Carrefour di via Indipendenza a meda mentre asportava bancali in legno. Per furto aggravato i Carabinieri hanno deferito in stato di libertà un medese del ’64, disoccupato, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio.

Aveva commesso altri due furti analoghi

Durante un controllo del territorio, nel fine settimana, i militari lo hanno visto caricare quattro bancali sulla propria auto, mentre si trovava nell’area alle spalle del punto vendita, inaccessibile al pubblico. Il seguito delle indagini dell’Arma locale ha permesso di attribuirgli altri due furti analoghi, nello stesso supermercato, a segno nelle due notti precedenti. Con tutta probabilità i bancali sarebbero stati rivenduti in nero.