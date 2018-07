Furto in cantiere, denunciato in stato di libertà 52enne di Desio originario della Calabria. L’accusa di cui dovrà rispondere è ricettazione. Martedì 10 luglio in un cantiere edile di Desio di via Marx è stato rubato un carrello industriale elevatore del valore di 150mila euro, non sapendo però che sul muletto era installato un Gps.

Mezzo localizzato a Cesano

Segnalato il furto, la presenza del Gps ha permesso la localizzazione del mezzo. I carabinieri lo hanno ritrovato a Cesano in un’area industriale. Gli uomini dell’Arma hanno trovato lo scheletro del muletto. Mancavano le due parti principali.

Il proprietario dell’area sarà processato

I carabinieri hanno percorso il tragitto tra Desio e Cesano. Dalle verifiche sono risaliti ad un’altra area privata dove hanno trovato i segni evidenti dello smontaggio del mezzo e riassemblato il tutto. Denunciato il proprietario dell’area. Il mezzo era in uso in un cantiere di Desio e acquistato in leasing da una società di Cassina de Pecchi. Il 52enne sarà processato.