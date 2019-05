Furto in concessionaria a Meda, rubate due auto per 130mila euro.

Furto in concessionaria in pausa pranzo

Colpo grosso alla “Top Car” di via Manzoni a Meda. Intorno alle 13.15 di martedì 14 maggio due individui si sono introdotti nella concessionaria e hanno sottratto due vetture per un valore di 130mila euro. Giunti con un furgone risultato rubato poco prima a Nova Milanese, hanno approfittato dell’assenza dei titolari e del sistema d’allarme disattivato, hanno forzato la porta d’ingresso in vetro e si sono introdotti nel salone.

Rubate due auto

I due, che avevano il volto travisato, si sono quindi diretti verso il pannello delle chiavi, hanno messo in moto le auto e sono fuggiti dopo aver manomesso il cancello sul retro. Le vetture rubate sono un’Audi Rs4 non targata e una Mercedes Classe E targata. In corso le indagini dei Carabinieri per risalire ai responsabili.

