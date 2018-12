Furto in officina a Meda, rubati migliaia di litri di gasolio e danneggiati gli autocarri parcheggiati nel piazzale esterno.

Furto in officina in via Vignazzola

Colpo grosso all’autofficina «Borrello Tanino» di via Vignazzola, dove i delinquenti sono entrati in azione due volte nel giro di pochi giorni, prendendo di mira i mezzi pesanti parcheggiati nel cortile esterno per le riparazioni. «Hanno scambiato la nostra autofficina per un parco giochi: non contenti di aver rubato il gasolio una volta sono tornati una seconda, causando ancora più danni – l’amaro sfogo di Marco Borrello, uno dei titolari – Hanno svuotato i serbatoi degli autocarri che avevamo in riparazione agendo indisturbati, come se fossero a casa loro».

I ladri sono entrati in azione due volte

I ladri sono entrati in azione due volte e in entrambi i casi sono stati immortalati dal sistema di videosorveglianza: dalle immagini si vede in modo nitido come i malviventi si sono mossi nel cortile dell’autofficina, alcuni anche a volto scoperto. La prima volta hanno preso di mira qualche camion e rubato qualche attrezzo, mentre la seconda hanno causato molti più danni. «Hanno frantumato i vetri di un autocarro, aprendolo e arraffando tutto quello che hanno trovato in cabina. Poi hanno ripulito il serbatoio, che era stato appena riempito con circa 400 litri. La stessa sorte è toccata ad altri quattro o cinque mezzi. Tra le prima e la seconda incursione saranno stati prelevati almeno 2mila litri di gasolio», conclude Borrello amareggiato.

