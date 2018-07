Furto in oratorio a Nova Milanese ladro scoperto grazie alle telecamere e denunciato. Si tratta di un tossicodipendente di 22 anni residente in città e già noto alle forze dell’ordine

Furto in oratorio

L’incursione furtiva in oratorio San Bernardo di Nova Milanese è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato. Il ladro si è introdotto nella struttura di via Venezia dopo aver forzato una porta. Quindi si è diretto verso il bar e ha sottratto dalla cassa 80 euro. Il furto è stato scoperto sabato mattina, quindi la chiamata ai carabinieri che sono accorsi per un sopralluogo.

Ripreso dalle telecamere

I movimenti del ladro sono stati ripresi dalle telecamere a circuito chiuso installate all’interno dell’oratorio. Il filmato è stato acquisito dai carabinieri che dopo un’attenta visione nel giro di poche ore hanno chiuso il cerchio intorno al 22enne novese, già noto alle forze dell’ordine. Il ragazzo, disoccupato e con problemi di tossicodipendenza, è stato identificato e denunciato per furto.

Episodio simile tre settimane fa

Appena tre settimane fa un episodio analogo era avvenuto ai danni del centro parrochiale di via Don Giussani. Durante la notte qualcuno si era introdotto nello stabile e dopo aver scassinato la porta si era impossessato di una quindicina di euro contenuti nel registratore di cassa del bar.