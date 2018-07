Furto in oratorio a Seveso, preso furfante. Gli oratori cittadini nei giorni scorsi sono finiti nel mirino di alcuni ladri, ma per uno di loro la fuga non si è concretizzata ed è arrivato l’arresto da parte dei Carabinieri.

Furto in oratorio, nel mirino il San Giovanni Bosco

Prima i malviventi hanno fatto irruzione all’oratorio San Giovanni Bosco di San Pietro, arraffando quanto più possibile, poi si sono diretti in centro, all’oratorio Paolo VI. I rumori hanno però svegliato le due suore di San Carlo che da circa un mese fanno parte della comunità, che hanno prontamente contattato i responsabili dell’oratorio i quali a loro volta hanno subito pensato di contattare i carabinieri.

Preso un furfante, si cerca il complice

Uno dei due ladri è stato colto con le mani nel sacco, mentre il complice è riuscito a dileguarsi e a fuggire con parte della refurtiva.

ARTICOLO COMPLETO SUL GIORNALE DI SEREGNO IN EDICOLA E ONLINE DA OGGI, MARTEDI’ 17 LUGLIO 2018.