Furto di alimentari al supermercato Esselunga di viale Repubblica a Seregno, sorpresa dai vigilanti e fermata oltre le casse. La 70enne denunciata dai Carabinieri.

Furto all’Esselunga, pensionata nei guai

Pensionata di 70 anni nei guai per tentato furto aggravato all’Esselunga, accanto alla Superstrada Milano – Lecco. Scoperta e fermata oltre la barriera delle casse dal personale della vigilanza. Nascosti nella borsa generi alimentari per un valore di 150 euro. Immediato l’arrivo dei militari dell’Arma locale.

Denunciata pensionata di Cologno

La pensionata, di origini meridionali, risiede a Cologno Monzese. Dai controlli è emerso che aveva dei precedenti per reati contro il patrimonio. E’ stata deferita in stato di libertà. Non è la prima volta che al supermarket vicino alla Superstrada si verificano simili episodi, leggi qui.