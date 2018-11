Giornalista in bicicletta investito da un’auto in via Valassina a Seregno, il 67enne trasportato all’ospedale di Carate.

Contuso ciclista investito da un’auto

Incidente lungo la rotatoria fra via Valassina e via Resegone poco dopo mezzogiorno di mercoledì. Una monovolume ha colliso con la bicicletta sulla quale si trovava un giornalista residente in città, 67enne. A seguito dell’impatto e della caduta al suolo il ciclista è rimasto contuso. Lamentava dolori alla schiena.

L’intervento dell’ambulanza del “118”

Sulla scena dell’incidente si è portata l’ambulanza della Croce Bianca di Besana per i primi soccorsi al giornalista. In seguito il paziente è stato trasportato all’ospedale di Carate ma le sue condizioni non destavano preoccupazioni. Verde il codice di accesso al Pronto Soccorso.

I rilievi della Polizia locale

Titolare dei rilievi la Polizia locale. Durante le operazioni di soccorso in via Valassina gli agenti hanno disciplinato il traffico veicolare sulla corsia di marcia in direzione di Paina di Giussano. Svolta obbligatoria in via Resegone per i mezzi pesanti diretti verso nord.