Giovane 18enne si ribalta con la macchina. E’ accaduto questa notte a Giussano. Il ragazzo è stato portato in ospedale a Carate in codice verde.

Soccorsi in via Catalani a Giussano questa notte per un incidente stradale che ha coinvolto un 18enne. Erano quasi le due quando il ragazzo, a bordo della sua macchina, ha probabilmente perso il controllo del mezzo e si è ribaltato. Immediati i soccorsi: sul posto si è portata la croce bianca cittadina e i Carabinieri della compagnia di Seregno, per accertare la dinamica di quanto avvenuto.

Il giovane è stato medicato sul posto e poi trasferito in codice verde al vicino ospedale di Carate Brianza. le sue condizioni sono buone.