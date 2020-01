Giovedì pomeriggio i funerali del giovane brianzolo morto a Lisbona. Le esequie di Simone Pederzoli si terranno alle 15 a Verderio.

La salma è rientrata in Italia

E’ rientrata in Italia la salma di Simone Pederzoli, il ventenne di Verderio scomparso lo scorso 4 gennaio a Lisbona dopo aver accusato un malore durante la notte di Capodanno. Nato e cresciuto a Verderio, dove si terranno i funerali, Simone era conosciuto anche a Concorezzo, dove è nata la madre Sonia Signorelli e dove la zia Antonella gestisce una frequentatissima edicola in centro paese. Nei giorni scorsi il corpo del ventenne è stato “vegliato” dal padre Roberto, rimasto al fianco del figlio a Lisbona in attesa dell’esito dell’autopsia. Terminato l’iter burocratico, la salma del giovane brianzolo ha fatto rientro in Italia e domani, giovedì, parenti e amici potranno tributarle l’ultimo saluto.