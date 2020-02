Giussano, allarme bomba al laghetto… ma sono solo delle videocassette.

Giussano, allarme bomba al laghetto… ma sono solo delle videocassette. Grande mobilitazione questa mattina, poco dopo le 8, quando sono state segnalati due pacchetti sospetti all’interno di un cestino nella piazzetta davanti al laghetto, vicino a dove prima c’era l’edicola. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri, i pompieri e gli agenti di polizia locale e poco dopo, attorno alle 10, è arrivata una squadra specializzata di artificieri dei Carabinieri, che dopo aver messo in sicurezza l’area, ha provveduto a far brillare i pacchetti sospetti che presentavano una strana confezione. Fortunatamente, però, a brillare sono stati solamente dei pacchetti, all’interno dei quali non c’era alcun materiale esplosivo, ma più semplicemente delle vecchie video cassette. Forse lo scherzo di qualche bontempone che però ha fatto arrivare in città squadre speciali da Milano.