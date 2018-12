Giussano, auto sospetta sfugge ai carabinieri, inseguimento.

Giussano, auto sospetta sfugge ai carabinieri, inseguimento. Si cerca una Alfa 147 di colore grigio scura che lunedì 3 dicembre, nel primo pomeriggio, è fuggita ai militari, dopo essere stata fermata nei pressi del centro commerciale in via Prealpi. A bordo della vettura c’erano dei nordafricani che non si sono fermati all’alt della pattuglia dei carabinieri, che stavano facendo dei controlli nella zona. L’Alfa 147 è scappata a tutta velocità verso la Valassina, in direzione Lecco e nella fuga ha urtato un’auto, condotta da una donna di Verano che si trovava sulla stessa strada. I militari durante l’inseguimento, sono riusciti a prendere il numero di targa: l’auto risulterebbe intestata ad un prestanome e sottoposta ad un provvedimento di confisca. Sono in corso le ricerche.