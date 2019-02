Giussano: colpisce un carabiniere con una gomitata, arrestato.

E’ successo in via Milano

Giussano: colpisce un carabiniere con una gomitata, arrestato. Dovrà rispondere di lesioni personale aggravate e resistenza a pubblico ufficiale un 35enne che domenica 17 febbraio, attorno alle 2.30 del mattino, si è scagliato contro un militare durante un normale controllo. I carabinieri erano in pattuglia lungo via Milano, quando hanno notato per strada il 35enne e si sono fermati per un controllo. Ma al momento degli accertamenti, l’uomo, ha avuto una reazione inattesa: ha colpito con una forte gomitata il carabiniere e subito dopo ha tentato di scappare. I militari l’hanno però subito bloccato e arrestato.

L’arresto

Nei guai è finito S.P.V, 35 anni, residente nel Vibonese, ma domiciliato a Missaglia. L’uomo, che era già stato denunciato per resistenza, aveva con sè anche una dosa di cocaina, è stato quindi anche segnalato come assuntore. Il 35enne, dopo una notte in cella, è finito davanti al giudice per il direttissimo con l’accusa di lesioni personali aggravate e resistenza. Nei suoi confronti sono stati disposti gli arresti domiciliari, presso l’abitazione della sorella, a Giussano.

Se l’è cavata con 5 giorni di prognosi il carabiniere ferito che ha riportato una contusione allo zigomo e la distorsione degli arti superiori.