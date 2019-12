Giussano: il sindaco accoglie il prefetto in visita istituzionale.

Primo incontro in sala consiliare

Giussano: il sindaco accoglie il prefetto in visita istituzionale. Questa mattina, il primo cittadino Marco Citterio ha ricevuto il prefetto Patrizia Palmisani, il questore e i comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza per una visita istituzionale che si svolgerà a tappe nel corso dell’intera mattinata.

Il primo appuntamento è stato alle 10 in sala consiliare, subito dopo la delegazione di autorità si è spostata in via D’Azeglio per fare visita alla sede dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo- unità cinofila molecolare. Da lì poi il gruppo si è diretto verso il Liceo artistico Modigliani, per un incontro con i ragazzi alle 10.45.

La visita istituzionale proseguirà subito dopo verso viale Rimembranze per fare tappa alla Casa rifugio «Le ginestre» edificio destinato a donne vittime di violenza.

Alle 11.45 altra tappa presso la biblioteca di villa Sartirana e per finire, attorno alle 12.15 prefetto, questore e colonnelli faranno visita alla Molteni &C spa, in via Rossini, per conoscere da vicino una delle aziende più importanti della città, eccellenza nella produzione di mobili di design.