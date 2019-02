Giussano: incendio in una ditta dismessa in via Pascoli.

Pompieri in via Pascoli, questa mattina

Giussano: incendio in una ditta dismessa in via Pascoli. Questa mattina, giovedì 21 febbraio, attorno alle 9.45 i pompieri sono arrivati in via Pascoli al civico 42, presso i locali dismessi della ex ditta BT.T. srl, che fino al 2013 era attiva nel settore delle tranciature in legno, mentre attualmente è in regime di concordato liquidatorio.

L’incendio potrebbe essere doloso

Sono ancora da chiarire le cause, ma l’incendio che si è sviluppato potrebbe essere di natura dolosa. Le fiamme si sono propagate a partire dal piano terra dello stabile, adibito ad archivio cartaceo, e poi si è sviluppato parzialmente fino al primo piano. Il rogo è stato domato dai Vigili del Fuoco, giunti da Seregno, Carate Brianza e Desio. Diversi i mezzi che sono prontamente intervenuti sul posto, insieme ai carabinieri della caserma di Giussano. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Parecchi i danni. Sono in corso le indagini per capire meglio cosa sia successo.