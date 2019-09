Giussano, incidente alla rotonda della via Consorziale della Gibbina.

Scontro tra due auto

Giussano, incidente alla rotonda della via Consorziale della Gibbina. E’ successo oggi pomeriggio, poco dopo le 14.30. Coinvolte due auto, una Smart e una Chevrolet. Le due vetture sono entrate in collisione alla rotonda davanti al centro commerciale, all’altezza della via che porta alla piattaforma ecologica. L’impatto tra i mezzi è stato piuttosto violento, tanto che sono arrivati in codice rosso ambulanza e automedica della Croce Bianca di Mariano. E’ rimasto ferito un 53enne, che è stato soccorso dai medici del 118 e poi portato in ospedale in codice giallo. Sul posto a regolare il traffico ed occuparsi dei rilievi due pattuglie di agenti della Polizia locale di Giussano.