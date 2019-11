Giussano, la colazione equo solidale di Macondo è un successo.

L’evento in Baita

Giussano, la colazione equo solidale di Macondo è un successo. Grande partecipazione all’evento organizzato dalla cooperativa Macondo venerdì 1 novembre. La giornata di festa è stata la perfetta occasione per portare tanti giussanesi alla Baita Alpini di via De Gasperi, che non si sono voluti perdere una speciale colazione, dal doppio valore. Oltre a gustare ottimi prodotti equo solidali si è potuto infatti dare una mano alla cooperativa. «E’ stata una mattinata molto bella, con grande afflusso di pubblico – spiega il presidente Luciano Biraghi – Buono anche il riscontro economico, con donazioni che hanno superato i 900 euro».