La magia del Natale esiste e lo sa bene la piccola Emma, 7 anni di Giussano che per la terza volta ha visto realizzati tutti i suoi desideri. Ha scritto una letterina a Babbo Natale e l’ha fatta volare in un palloncino della ProLoco Giussano, il 22 dicembre. Nella stessa giornata è arrivata fino alla provincia di Modena, nel giardino di Michelina Marciano a Carpi. La piccola ha chiesto a Babbo Natale un sorriso, per mamma e papà, perché li vede piangere spesso, ma ha poi aggiunto, che ha fatto la brava insieme alla sorella Martina di 10 anni, e quindi ha chiesto anche alcuni giochi e delle cuffie.

Il palloncino arriva a Carpi

Parole dolcissime e commoventi che hanno emozionato Michelina Marciano, l’inaspettata sorpresa ha infatti subito toccato il loro cuore.

«Come non emozionarsi di fronte ad una così bella letterina… – ha commenta Michelina – Ci ha fatto piangere la sua richiesta. Ci siamo subito attivati e abbiamo fatto qualche ricerca su internet. Poi attraverso Facebook abbiamo contattato la Proloco di Giussano, e attraverso loro ci siamo messi in contatto con una zia, anche se Emma, nella lettera aveva chiaramente indicato il suo indirizzo… per ricevere i regali».