Giussano, malore in auto: incidente in via Catalani.

Birone

Giussano, malore in auto: incidente in via Catalani. E’ successo poco prima delle 12.30 nella centralissima via della frazione. Da quanto è stato possibile ricostruire finora, un uomo di 75 anni, si è sentito male mentre era alla guida e ha avuto un incidente con un’altra vettura. Sul posto sono subito arrivati ambulanza e automedica in codice giallo e una pattuglia della Polizia locale. Il pensionato è stato immediatamente soccorso e stabilizzato e subito dopo portato in codice rosso al San Gerardo di Monza.