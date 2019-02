Giussano, malore in ditta, a Birone.

Grave un operaio

Giussano, malore in ditta, a Birone. Grave un operaio che poco prima delle 12, si è sentito male mentre stava lavorando in una ditta di via Virgilio, che si occupa di materie plastiche. L’uomo, 49 anni di Monza, aveva appena finito di svolgere alcuni lavori per conto di una ditta esterna, nel capannone dell’azienda di Birone, quando all’improvviso si è accasciato, colpito da infarto.

I soccorsi

Immediati i soccorsi. Sul posto sono subito arrivati in codice rosso, l’ambulanza e l’auto medica, oltre ai pompieri e ai carabinieri della stazione di Giussano. L’operaio colpito da malore è stato subito stabilizzato e portato d’urgenza all’ospedale.