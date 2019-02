Giussano, malore in ditta a Birone: non ce l’ha fatta l’operaio.

Muore a 49 anni

Giussano, malore in ditta: non ce l’ha fatta l’operaio. E’ deceduto in ospedale l’operaio che questa mattina ha avuto un malore alla ditta «Alma», a Birone. Aveva 49 anni, ed era un tecnico specializzato di impianti termici per una importante ditta di Monza: poco prima delle 12, si è sentito male mentre stava lavorando nell’azienda in via Virgilio, che si occupa di materie plastiche. L’operaio era residente a Pessano con Bornago, era sposato con figli. Aveva appena finito di svolgere alcuni lavori per conto della sua ditta, nel capannone dell’azienda di Birone, quando all’improvviso si è accasciato, colpito da infarto. E’ morto qualche ora dopo al San Gerardo di Monza per arresto cardiaco.

