Giussano, manifestazione pubblica contro le truffe.

Giussano, manifestazione pubblica contro le truffe. Onestà! È stato questo il grido che ha accompagnato la manifestazione pubblica che si è svolta questa mattina a Birone. Le due organizzatrici, vittime di una truffatrice nei mesi scorsi, hanno guidato il corteo per sensibilizzare opinioni pubblica e istituzioni sul problema truffe, ma soprattutto per chiedere pene certe e severe contro coloro che approfittano di situazioni e amicizie per raggirare e derubare famiglie.

Una trentina di persone che hanno sfilato, e tra loro diversi consiglieri di maggioranza e minoranza, che hanno interrotto la seduta di consiglio, in programma in mattinata per poter essere presenti all’iniziativa. “Siamo molto contente, c’erano poche persone ma buone – hanno precisato le organizzatrici – siamo molto felici anche della partecipazione degli amministratori che ringraziamo per il sostegno”.