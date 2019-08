Giussano: minacce e stalking alla ex, arrestato.

L’uomo non si rassegnava alla fine della loro storia

Giussano: minacce e stalking alla ex, arrestato. Continui pedinamenti ed episodi di stalking nei confronti della ex, fino a quando lei, una giussanese di 47 anni, non ha deciso di denunciarlo.

L’ultimo episodio, proprio lo scorso lunedì, quando l’ex compagno, un marianese, classe 1974, non si è presentato sotto la sua casa, in città, minacciandola verbalmente e spaventandola.

L’uomo non si rassegnava alla fine della loro storia e della loro convivenza e, terrorizzata, la giussanese ha chiesto aiuto ai carabinieri, giunti subito sul posto.

