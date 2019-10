Giussano, Nicholas Green: commemorazione al parco a lui dedicato.

Giussano, Nicholas Green: commemorazione al parco a lui dedicato. Grande commozione oggi pomeriggio nell’area pubblica che la città ha voluto intitolare al piccolo Nicholas, morto 25 anni fa per mano di due rapinatori mentre viaggiava con la famiglia verso la Sicilia. Nicholas era deceduto il 1° ottobre del 1994, all’età di 7 anni. I suoi genitori con grande senso di generosità e altruismo decisero di donare alcuni dei suoi organi: cuore, fegato, pancreas, i reni e le cornee. Salvarono la vita a cinque persone. Oggi pomeriggio hanno voluto essere a Giussano, per le celebrazioni che l’associazione Aido, insieme all’Amministrazione hanno voluto organizzare in occasione del 25esimo della sua scomparsa. La cerimonia è stata aperta dalla banda che ha suonato l’inno americano. Presenti il vicesindaco e le autorità militari. Ha partecipato anche la cugina del bambino che aveva ricevuto il cuore di Nicholas.