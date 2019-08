Giussano, principio di incendio al centro commerciale: tutti fuori

Grande mobilitazione di mezzi nel pomeriggio

Giussano, principio di incendio al centro commerciale: tutti fuori. Grande mobilitazione di mezzi di soccorso oggi pomeriggio al Carrefour in via Prealpi a causa della presenza di una colonna di fumo che fuoriusciva dalle condotte dell’impianto di condizionamento. Sul posto, poco dopo le 15, sono accorsi diversi mezzi dei pompieri dalle caserme di Carate e Seregno, tre pattuglie dei carabinieri e una della polizia locale, oltre a diverse ambulanze. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per nessuno delle persone che si trovavano all’interno dell’area commerciale. Per sicurezza però molti sono stati fatti uscire anche per consentire ai vigli del fuoco di svolgere tutti gli accertamenti necessari e mettere in sicurezza la zona.