Giussano, rapina in farmacia. Alla Valtorta di via Piave.

In azione un rapinatore solitario

Giussano, rapina in farmacia. Alla Valtorta di via Piave. In azione un rapinatore solitario, che ha fatto incursione nel negozio attorno a mezzogiorno, poco prima della chiusura. L’uomo sui 35 anni, con dei tatuaggi, dopo aver arraffato i contanti in cassa, è poi fuggito. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri della stazione di Giussano. Ancora da quantificare il bottino.

La farmacia Valtorta non è purtroppo nuova a certi episodi, già in passato era stata presa di mira dai banditi. L’ultima volta nel 2007 e prima ancora a gennaio 2006.