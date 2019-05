Giussano, si ribalta con un furgone rubato e poi fugge.

E’ successo questa notte

Giussano, si ribalta con un furgone rubato e poi fugge. E’ successo questa notte in via Viganò, all’altezza del laghetto. L’incidente è avvenuto poco prima delle 3.30. Coinvolto un furgone, che avrebbe fatto tutto da solo, ribaltandosi lungo la strada. Immediatamente sono stati lanciati i soccorsi. Sul posto in codice rosso sono arrivati auto medica e ambulanza della Croce bianca di Giussano, i carabinieri e i pompieri. Giunti sul posto però non c’era traccia del conducente. Nessun ferito. Da quanto è stato possibile ricostruire il mezzo risultava rubato e probabilmente l’uomo alla guida, subito dopo il ribaltamento, se n’è andato, fuggendo e senza lasciare alcuna traccia.