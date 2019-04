Giussano, spaccata al Byroll: rubate 17 costose bici.

A Paina

Giussano, spaccata al Byroll: rubate 17 costose bici. Hanno sfondato la vetrina e nel giro di cinque minuti si sono portati via diciassette costose biciclette. Colpo grosso al «Byroll», negozio specializzato di via IV Novembre a Paina. La spaccata è avvenuta venerdì alle 4 del mattino.

Il racconto del proprietario

«L’allarme è scattato alle 4.04 – racconta il proprietario Augusto Savoldi – I vicini hanno sentito un grosso boato, tanto da far tremare il palazzo e hanno capito subito che si trattava di una spaccata. Hanno avvisato immediatamente i carabinieri, ma i delinquenti – sembra tre uomini incappucciati – sono riusciti a portare via le biciclette dalla vetrina e dal negozio, in pochissimi minuti. Hanno scelto le più belle, le più costose, lasciando le altre».

