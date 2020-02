Truffa dello specchietto in via Prealpi. Ci casca un giussanese.

Ennesima vittima a Giussano

Truffa dello specchietto in via Prealpi. Ci casca un giussanese. Ci ha rimesso 70 euro, un 54enne residente a Giussano, vittima dell’ennesima truffa. E’ successo sabato 1 febbraio, nei pressi del centro commerciale. Il giussanese che era in auto, ad un certo punto, ha sentito un colpo, nella parte posteriore della sua vettura. Si è subito fermato per vedere cosa fosse successo. Dietro di lui un grosso Suv con a bordo un uomo che è sceso dal mezzo mostrando uno specchietto. L’uomo, con forte accento del sud d’Italia, ha inscenato il solito rituale: ha proposto al giussanese di risolvere la cosa senza passare dall’assicurazione, chiedendo 70 euro per sistemare lo specchietto. E la vittima, per evitare problemi gli ha dato quanto richiesto. Subito dopo però è scattata la denuncia alla vicina caserma. Indagano sulla vicenda i carabinieri, che attraverso le telecamere e la descrizione fornita, potrebbero risalire al truffatore.