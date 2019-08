Giussano, parcheggio creativo in piazza Carducci

A Birone

Giussano, parcheggio creativo in piazza Carducci… Quando una foto dice più di tante parole… Come sia successo al momento non è ancora chiaro, forse il caldo agostano, forse una distrazione con il freno a mano… sta di fatto che diversi cittadini, questa mattina sono rimasti colpiti dall’auto, una Matiz, parcheggiata sui gradini di piazza Carducci a Birone. Un parcheggio decisamente creativo, che ha attirato l’attenzione dei passanti e portato a scattare qualche foto, poi condivisa.