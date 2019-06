Giussano, voragine in via Trieste: strada transennata.

A Paina

Giussano, voragine in via Trieste: strada transennata. Un grosso cratere si è aperto domenica nella via di Paina, per fortuna senza conseguenze per nessuno. All’origine del cedimento ci sarebbe stata una perdita d’acqua che ha eroso il terreno sottostante fino ad arrivare al cedimento di una grossa porzione di asfalto. Fortunatamente, erano già state posizionate le transenne, poichè ci si è accorti di grosse crepe sulla strada. Poco dopo infatti il manto stradale ha ceduto creando un grosso buco. Sul posto sono subito intervenuti oltre ai tecnici di Brianzacque anche gli agenti della Polizia locale di Giussano.

La notizia ha subito fatto il giro sui social e non sono mancate battute… “paragonando” la buca a Giussano a quelle di Roma.