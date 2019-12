Il sindaco di Arcore Rosalba Colombo indossa i panni di Babbo Natale per lanciare un messaggio natalizio di speranza alla sua città e agli arcoresi.

“Ricordiamoci di essere umani, ricordiamoci di aprire i cuori perchè l’odio non ha futuro”. E’ questo, in sostanza, l’augurio di Natale del primo cittadino che ha voluto dedicare un pensiero a tutti gli arcoresi attraverso un video che vi proponiamo in esclusiva.

Dalla nostra redazione tanti auguri di Buon Natale a tutti gli arcoresi, in special modo ai nostri lettori.