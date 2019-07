Grave incidente a Carate con due ragazze coinvolte: una è gravissima. Si tratta di uno scontro auto moto avvenuto poco prima di mezzanotte e mezza in via Donizetti.

Grave incidente a Carate

Ambulanza e automedica nella notte appena trascorsa a Carate Brianza, in via Donizetti. Qui intorno a mezzanotte e venti si è verificato un grave incidente stradale che ha visto coinvolte un’auto e una moto.

Dopo la chiamata al 118 i medici hanno assistito sul posto due ragazze: una di 20 anni e una di 28. Purtroppo, in base alle informazioni riportate dall’Agenzia regionale emergenza urgenza, una delle due giovani è stata trasportata all’ospedale di Lecco in codice rosso, quindi in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri della compagnia di Seregno, a cui ora è affidata la ricostruzione del sinistro.

Intossicazione etilica a Seregno

Sempre nelle ultime ore segnaliamo un’intossicazione etilica a Seregno.

La croce bianca di Mariano è intervenuta in via Colombo poco prima dell’una per un 15enne che si è sentito male a causa del troppo alcol. Il giovanissimo è stato trasportato i ospedale a Desio in condizioni serie, ma non in pericolo di vita.