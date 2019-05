Grave incidente a Cesano Maderno: ferito un 50enne. E’ accaduto questa notte in via Kennedy. L’uomo al volante della sua auto è finito contro un ostacolo.

Grave incidente a Cesano: ferito un 50enne

Intervento della Croce bianca di Cesano Maderno e dell’automedica questa notte, poco dopo le due, in via Kennedy a Cesano. Dove, per cause ancora in corso d’accertamento, un uomo alla guida della sua auto sarebbe finito contro un ostacolo, riportando serie conseguenze.

Lo riporta l’Agenzia regionale emergenza urgenza. Sul posto, oltre ai soccorritori, sono arrivati anche i Carabinieri di Desio e i Vigili del fuoco. Dopo i primi accertamenti il 50enne è stato trasportato all’ospedale di Monza per ulteriori esami in codice giallo.

Sempre nella notte, poco prima dell’una, si è verificato un altro incidente in via Monte Grappa a Muggiò. Anche in questo caso si è trattato di un’auto contro ostacolo e nell’impatto è rimasto ferito un 52enne. Meno gravi, fortunatamente, le conseguenze riportate dall’uomo che è stato trasportato al San Gerardo in codice verde.

Nella notte si segnalano anche due lievi malori a Seveso, in corso Garibaldi e a Vimercate, sulla Sp Monza Trezzo. Coinvolti un 43enne e un 28enne. Nessuno dei due in gravi condizioni.