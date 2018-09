Grave incidente nella notte a Giussano: 17enne finisce in ospedale. Nello scontro tra un’auto e una moto ad avere la peggio è stato il ragazzo portato al San Gerardo in codice giallo.

Un grave incidente è avvenuto questa notte a Giussano: nello scontro tra un’auto e una moto ad avere la peggio è stato un 17enne che è stato soccorso poco dopo mezzonotte in via Furlanelli. La macchina dei soccorsi si è mobilitata immediatamente perchè inizialmente le condizioni del giovane sono sembrate gravissime. Arrivati sul posto gli operatori del 118 di di Besana, assieme al medico, hanno prestato le prime cure al ragazzo che è poi stato trasferito all’ospedale San Gerardo in codice giallo, quindi in condizioni serie ma non in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri della compagnia di Seregno per accertare la dinamica dello scontro.

Malore a Veduggio

Si è temuto il peggio anche per un 50enne che si è sentito male a Veduggio con Colzano poco prima delle 3. Allertati e arrivati sul posto, in via Piave, in codice rosso, i sanitari hanno poi potuto constatare che l’uomo si era già ripreso ed era in buone condizioni. Il 50enne è stato comunque portato all’ospedale di Desio per accertamenti.