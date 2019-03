Grave incidente a Limbiate: ferite tre persone. E’ accaduto questa mattina all’alba. Sul posto Carabinieri e Vigili del fuoco e tre ambulanze.

Grave incidente a Limbiate

Tre ambulanze, l’automedica, Carabinieri e Vigili del Fuoco questa mattina all’alba a Limbiate per un grave incidente che si è verificato in via Monte Bianco, all’altezza del civico 133. In base alle informazioni fornite dall’Agenzia regionale emergenza urgenza, intorno alle 5.30 di questa mattina in uno scontro tra diversi veicoli, sarebbero rimaste ferite in modo serio, ma non in pericolo di vita, tre persone. Si tratta di un 29enne, un 49enne e un uomo di 78 anni.

La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione e affidata ai Carabinieri della compagnia di Desio intervenuti sul posto.

Gli altri soccorsi della notte

Tra gli altri interventi della notte segnaliamo un’intossicazione etilica a Meda dove, in via Indipendenza, è stato soccorso e portato in ospedale a Desio, in condizioni non gravi, un uomo di 37 anni.

Infine a Carnate, poco dopo l’una, un 26enne è stato soccorso dai volontari di Vimercate per un malore. Il ragazzo ha ricevuto le prime cure sul posto, in via Roma, per poi essere trasferito in ambulanza all’ospedale di Vimercate per accertamenti.