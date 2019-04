Grave incidente a Verano: ciclista 41enne investito da un’auto. Soccorsi allertati poco dopo le 10. L’uomo trasportato in ospedale in codice giallo.

Grave incidente a Verano: ciclista investito da un’auto

Ambulanza e automedica questa mattina a Verano, in via Sauro, per un ciclista investito da un’auto. Erano da poco passate le dieci quando, in base ad una prima ricostruzione, una Ford Fiesta si apprestata ad immettersi in via Sauro da una strada laterale. L’autista di un furgone in transito proprio in quel momento si sarebbe fermato per farla passare ma il ciclista dietro di lui, avrebbe superato il camioncino e si sarebbe trovato di fronte la vettura, guidata da una donna. Inevitabile l’impatto.

Le condizioni del 41enne

In un primo momento le condizioni del 41enne, residente a Triuggio, sono sembrate estremamente critiche tanto che i soccorsi sono arrivati sul posto in codice rosso. Dopo gli accertamenti da parte del medico il ciclista, che è sempre rimasto cosciente, è stato caricato in ambulanza diretta in ospedale in codice giallo, quindi in condizioni serie ma non in pericolo di vita.

Toccherà ora agli agenti della Polizia locale di Verano ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.