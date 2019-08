Grave incidente in moto: feriti un 16enne e una ragazza di 15 anni . E’ successo ieri sera intorno alle 22.20 sulla Strada statale 527 Monza-Saronno, a Varedo.

Grave incidente in moto a Varedo

Due ragazzini, un giovane di 16 anni e una ragazza di 15, sono rimasti feriti in modo grave ieri sera a Varedo, sulla Strada Statale 527, a seguito di un incidente.

In base a quanto ricostruito fino a questo momento i due giovanissimi si trovavano sulla Statale in sella ad una moto quando, per cause ancora da accertare, si sono scontrati con un’auto proveniente in senso opposto di marcia, impegnata in una svolta a sinistra.

L’impatto è stato molto violento. La moto, dopo lo scontro, è finita sottosopra e i due giovani sono finiti a terra.

I soccorsi

Ad avere la peggio è stato il giovane di 16 anni che nell’impatto si è ferito alla gamba e ha riportato un forte trauma cranico. E’ stato portato dal 118 all’Ospedale Niguarda di Milano in codice giallo. Sempre gravi, ma più lievi, le condizioni della ragazza di 15 anni portata all’Ospedale San Gerardo di Monza, sempre in codice giallo.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche la Polizia stradale di Milano per i rilievi e i Carabinieri della compagnia di Desio.