Grave incidente in moto, muore 29enne

Si è schiantato contro un ponticello dopo aver perso il controllo della sua moto. La tragedia si è consumata nella notte tra mercoledì e giovedì nel Modenese, a poca distanza da Bastiglia. Nell’incidente ha perso la vita un giovane di Biassono, Lorenzo Rossi, tecnico della Maserati, che era in sella alla sua moto Benelli. Il corpo del centauro è stato notato soltanto la mattina seguente da alcuni automobilisti di passaggio che hanno dato l’allarme.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della zona per i rilievi di rito e i soccorritori ma purtroppo per il motociclista non c’era più nulla da fare. Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente sembrerebbe che il biassonese abbia perso il controllo della sua moto dopo aver affrontato una semicurva. Purtroppo non ci sono testimoni che possano aiutare a capire quanto accaduto. L’impatto è stato molto violento: il 29enne è finito contro il ponticello che delimita l’ingresso di una proprietà privata. Un urto che non ha lasciato scampo al giovane, che da qualche tempo abitava a Modena.

