Grave incidente in moto: muore 29enne

Tragedia sulla strada ieri pomeriggio (sabato 13 luglio) lungo via Sormani a Cusano Milanino. Un ragazzo di 29 anni di Desio ha perso la vita dopo una caduta dal suo scooterone. Si tratta di Michele Castelluccia, deceduto subito dopo l’arrivo all’ospedale Niguarda di Milano. Il giovane stava percorrendo la vecchia strada provinciale che collega Paderno Dugnano a Cusano Milanino. Dai primi accertamenti sembrerebbe che il centauro sia entrato lievemente in collisione con un Suv che proveniva dalla direzione opposta. Un urto che gli avrebbe fatto perdere l’equilibrio facendolo finire contro il muro di una palazzina.

I soccorsi

Il 29enne è sbalzato al suolo procurandosi gravissimi traumi. Sul posto sono arrivati i Carabinieri della vicina caserma e gli agenti della Polizia locale per i rilievi di rito oltre ai soccorritori che hanno fatto di tutto per salvargli la vita ma le condizioni del giovane erano disperate. Trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda, il giovane è deceduto poco dopo. La strada, luogo della tragedia, è rimasta chiusa per circa un’ora, per consentire le procedure di soccorso in totale sicurezza. Tantissimi i messaggi scritti sulla pagina Facebook del giovane desiano, grande appassionato di motori.

