Grave incidente in moto: muore un 27enne di Lentate. Lo scontro è avvenuto questa mattina poco prima delle 8 a Cogliate. Le sue condizioni erano parse da subito gravissime.

Grave incidente in moto: muore un 27enne di Lentate

Non ce l’ha fatta il 27enne di Lentate sul Seveso rimasto coinvolto questa mattina in un incidente a Cogliate. Il ragazzo è spirato poco dopo l’arrivo all’ospedale Niguarda di Milano.

L’incidente è avvenuto questa mattina pochi minuti prima delle 8: il ragazzo, per cause ancora da accertare con chiarezza, si è scontrato con un’automobile in via Montecatini. Le condizioni del motociclista sono apparse da subito gravissime. A nulla sono valsi i tentativi di salvarlo: il cuore ha cessato di battere dopo l’arrivo in ospedale.