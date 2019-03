Grave incidente in via Vignazzola questa mattina, al confine tra Seveso e Meda. Vittima una donna, travolta mentre viaggiava in bicicletta, portata poi in codice rosso al San Gerardo di Monza. Al momento è in pericolo di vita.

L’episodio questa mattina

L’incidente si è verificato attorno alle 7.15 di questa mattina, all’altezza dell’ingresso della superstrada Milano-Meda. Una donna, a bordo della propria bicicletta, stava percorrendo la strada in direzione Seveso-San Pietro ma, dopo aver superato il cavalcavia, è stata travolta da un’auto, una Citroen Picasso proveniente dalla direzione opposta, intenta a svoltare in superstrada.

Sul posto i carabinieri di Seveso

Immediato l’intervento dei soccorsi con i volontari del 118 giunti sul posto insieme ai carabinieri di Seveso, che hanno effettuato tutti i rilevamenti dell’incidente. Le condizioni della 48enne sono apparse subito gravi e la ciclista è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza. La donna, al momento, versa in pericolo di vita.