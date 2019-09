Grave incidente nella notte: in tre giovanissimi finiscono in ospedale. L’incidente è avvenuto a Verano Brianza in via Fiume. Ieri sera una 22enne soccorsa per una gravissima intossicazione.

Grave incidente nella notte

Sono gravi le condizioni di due dei tre giovani rimasti coinvolti nella notte appena trascorsa in un incidente a Verano, in via Fiume.

In base alle informazioni dell’Agenzia regionale emergenza urgenza erano circa le tre quando l’auto, con a bordo due giovani di 21 anni e uno di 23, stava percorrendo la via nel Veranese. Per cause ancora da accertare l’auto sarebbe andata a sbattere contro un ostacolo in carreggiata. Immediati i soccorsi: sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco, i Carabinieri, tre ambulanze e due automediche. Dopo gli accertamenti sanitari due giovani verranno trasportati all’Ospedale di Desio e al San Gerardo di Monza, in codice giallo. Un terzo ragazzo in codice verde a Carate.

Incidente a Seregno

Nella notte segnaliamo anche un incidente stradale a Seregno, con quattro giovani coinvolti. Il sinistro è avvenuto in via Prealpi. In base alle informazioni disponibili, anche in questo caso, l’auto sarebbe finita contro un ostacolo. Due i ragazzi trasportati in ospedale, in codice giallo e verde.

Gravissima una 22nne soccorsa a Vimercate

Infine tra gli interventi più gravi delle ultime ore segnaliamo una 22enne soccorsa nella serata di ieri, intorno alle 23, in via Milano a Vimercate. Come riportato dall’Agenzia regionale emergenza urgenza la ragazza mostrava tutti i segni di una grave intossicazione etilica. E’ stata trasportata in pericolo di vita all’Ospedale di Vimercate.