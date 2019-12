Gravissimo incidente stradale quello avvenuto oggi pomeriggio, sabato, una manciata di minuti dopo le 15 sulla Sp 13 Monza-Melzo, all’altezza di Cascina San Francesco di Caponago. Coinvolte due persone che erano alla guida di due mezzi che si sono scontrati lungo la strada.

Sul posto, oltre a due ambulanze e all’elisoccorso, anche i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia locale di Caponago e i carabinieri della Compagnia di Monza.

Uno dei due feriti è stato estratto dalla sua auto (finita nei campi) grazie all’intervento dei pompieri e con tutta probabilità verrà trasportato in ospedale in elisoccorso in codice rosso, mentre il conducente dell’altra autovettura è stato soccorso in codice giallo.

Traffico bloccato in entrambe le direzioni

Ora toccherà agli agenti della Polizia locale stabilire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.

Il traffico è completamente bloccato in entrambe le direzioni.

Seguono aggiornamenti